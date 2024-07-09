В Минпромторге высказались об угрозах России в сфере ИИ Замглавы Минпромторга РФ Шпак: говорить об угрозах со стороны ИИ пока рано

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Василий Шпак

Говорить об угрозах со стороны искусственного интеллекта в России пока преждевременно, заявил на полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. При этом он согласился, что уровень «цифровой зрелости» российских предприятий все еще недостаточно высокий, передает корреспондент NEWS.ru.

Угрозы новые, но не первые и не последние. Бояться здесь нечего — будем работать. В первую очередь руками специалистов, которые занимаются информационной безопасностью, — подчеркнул он.

Ранее Шпак заявил, что ожидания от технологий в сфере искусственного интеллекта у людей серьезно завышены. Он пояснил, что в результате на финансовом рынке возник «мегапузырь», который со временем обязательно взорвется.

Замминистра подчеркнул, что, как и прежде, «чтобы что-то сделать, надо что-то делать». Он пояснил, что хотя нейросети и программы с использованием ИИ способны генерировать изображения, музыку и тексты, они не создают это сами, а компилируют из уже созданной базы данных, с которой они работают.

До этого вице-президент «Ростелекома» Владимир Волков счел крайне маловероятным сценарий порабощения человечества ИИ. По его словам, современный человек все чаще использует развивающиеся возможности искусственного интеллекта в повседневной жизни, однако B2B-решения сегодня не готовы заменить бухгалтеров или юристов.