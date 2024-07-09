«Это будет взрыв»: замминистра предрек судьбу сферы ИИ Замминистра Шпак: раздутые ожидания приведут к взрыву в сфере ИИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Василий Шпак

Ожидания от технологий в сфере искусственного интеллекта у людей серьезно завышены, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. В рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге он заявил, что в результате на финансовом рынке возник «мегапузырь», который со временем обязательно взорвется, передает корреспондент NEWS.ru.

Переразмерены ли наши ожидания [от сферы ИИ]? Да. Надулся ли мегапузырь на финансовом рынке от этого? Да. Взорвется ли это? Конечно, да. <...> Это будет взрыв, ребята, я вам могу так сказать. Как раз в силу того, что это опять-таки некая подмена понятий. Вот это волшебное чудо, которое должно произойти, все в него верят, все побежали туда деньги вкладывать, — сказал Шпак.

Замминистра подчеркнул, что, как и прежде, «чтобы что-то сделать, надо что-то делать». Он пояснил, что хотя нейросети и программы с использованием ИИ способны генерировать изображения, музыку и тексты, они не создают это сами, а компилируют из уже созданной базы данных, с которой они работают.

Ранее вице-президент АвтоВАЗа по внешним связям Сергей Громак в ходе выставки ИННОПРОМ-2024 заявил, что российская автокомпонентная отрасль России очень быстро адаптируется к меняющимся условиям. Он отметил, что первое время после введения санкций было действительно много проблем, однако при поддержке государства их удалось решить. На текущий год даже поставлен амбициозный план по производству 500 тысяч отечественных автомобилей, добавил он.