Стало известно, когда ChatGPT могут внедрить в iPhone Bloomberg: ChatGPT могут внедрить в iPhone уже в следующем обновлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Apple заключила соглашение с создателем ChatGPT, компанией OpenAI, сообщает агентство Bloomberg. Это означает, что нейросеть может быть внедрена в операционную систему iPhone уже в следующем обновлении. При этом агентство уточнило, что официальных подтверждений информации нет. Об этом заявляют лишь сотрудники, знакомые с ситуацией.

По словам людей, знакомых с ситуацией, Apple Inc. заключила соглашение с OpenAI об использовании технологии стартапа на iPhone, что является частью более широкого плана по внедрению функций искусственного интеллекта на устройства. Так, обе стороны завершают согласование условий соглашения об использовании функций ChatGPT в iOS 18, — говорится в публикации.

Помимо прочего, Apple также проводит переговоры с Google, который является владельцем Alphabet Inc. По информации агентства, речь идет об использовании чат-бота Gemini. Соглашение между компаниями еще не подписано.

Ранее сообщалось, что OpenAI предоставил пользователям доступ к своему чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT без регистрации. В компании объяснили, что это сделано для удобства пользователей.