ChatGPT теперь доступен без регистрации OpenAI дал доступ к боту ChatGPT без регистрации с 1 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начиная с понедельника, 1 апреля, OpenAI предоставил пользователям доступ к своему чат-боту с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT без регистрации, передает пресс-служба компании. Там пояснили, что это сделано для удобства пользователей.

Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности, — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что чат-боты на основе нейросетей, в том числе ChatGPT, оказались полезны тем, кто не может вспомнить название фильма, шоу или игры из детства. По информации СМИ, многие уже воспользовались таким способом покопаться в собственной памяти, причем успешно. Журналисты отметили, что чат-боты придут на помощь тогда, когда что-то забытое «вертится на кончике языка»: достаточно ввести в поисковую строку несколько наводящих предложений.

До этого выяснилось, что ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальной информации. Об этом пользователей предупредила международная группа ученых, в которую вошли специалисты Google DeepMind и Вашингтонского университета. Среди таких данных аналитики обнаружили имена, фамилии и номера телефонов, идентификаторы соцсетей и откровенный контент с сайтов знакомств.