Россиянам объяснили, в чем заключается концепция «цифрового неба» Глава АО «ГЛОНАСС»: в рамках «цифрового неба» прорабатывается две инициативы

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В рамках концепции «цифровое небо» в России прорабатываются две основные инициативы, рассказал гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на выставке ИННОПРОМ-2024. Речь идет о создании системы мониторинга беспилотников по всей стране, а также о налаживании высокоточной навигации и гибридной связи с использованием спутников. До недавнего времени все компоненты, используемые в этих сферах, поставлялись иностранными компаниями, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас прорабатываются две основные инициативы. Первая — рассмотреть «ЭРА-ГЛОНАСС» как систему для мониторинга беспилотников по всей стране. Это повысит прозрачность и безопасность отрасли. <...> Вторая — включить «ЭРА-ГЛОНАСС» в проект по созданию экспериментального правового режима для апробации технологий гибридной связи и высокоточной навигации, чтобы в конечном итоге сформировать соответствующие отраслевые стандарты, — рассказал Райкевич.

В прошлом году гендиректор системы уже сообщал, что «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет опыт мониторинга малой авиации и в случае необходимости готова оперативно запустить такой же для беспилотных воздушных судов. Он указал, что такие меры поспособствуют увеличению безопасности их применения в различных сферах экономики.