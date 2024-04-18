Родителей предупредили об опасности голосовых помощников для детей Психолог Бортновская: голосовые помощники разрушат связь детей с родителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Голосовые помощники могут разрушить связь между детьми и родителями, предупредила психолог Ольга Бортновская. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что нейросети не ругают детей за проступки. Из-за этого ребенок может начать больше доверять искусственному интеллекту, чем взрослым.

В первую очередь это связано с тем, что программы не «ругают» за проступок — им можно рассказать все и не бояться родительского гнева. В итоге происходит разрушение детско-родительских отношений, когда родитель вытесняется и его место занимает ИИ, — пояснила психолог.

Кроме того, голосовые помощники могут повлиять на взгляды человека. Из-за этого ребенок столкнется с нарушением нормальных процессов выстраивания собственной системы ценностей. Выполнение различных заданий при помощи искусственного интеллекта чревато проблемами с системным мышлением, анализом и поиском информации. В итоге это может привести к ослаблению и торможению развития ребенка. Также может произойти деградация и разрушение личности из-за схожести нейросети с человеком.

Постепенно грань между реальным и виртуальным стирается. Многие дети начинают относиться к ИИ как к живому существу. Вплоть до того, что дети могут испытывать влюбленность по отношению к программе. Такое поведение способно привести к социопатии, — заключила Бортновская.

Педагог Елена Казакова ранее рассказала, что нейросети могут искалечить естественный интеллект детей. По ее словам, чтобы школьники не деградировали, необходимо пересмотреть систему образования и усложнить ее.