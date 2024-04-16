«Искалечат естественный интеллект»: педагог о вреде нейросетей Педагог Казакова: нейросети могут искалечить естественный интеллект детей

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Нейросети могут искалечить естественный интеллект детей, считает директор Института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова. В разговоре с KP.RU эксперт подчеркнула: чтобы школьники не деградировали, необходимо пересмотреть систему образования и усложнить ее.

Мы находимся в той стадии, когда ИИ может стать фастфудом, который искалечит естественный интеллект. Сохранив привычную для нас систему образования, мы обрекаем наших детей на деградацию. Очень не хочется пойти по этому пути, — отметила педагог.

Академик РАО, профессор Татьяна Чернигова тем временем отметила, что наступление цифровой эры диктует новые правила. По ее словам, нейросети имеют большие плюсы, но риски от их использования достаточно высоки. Профессор считает, что человечество еще не готово жить в мире, где искусственный и естественный интеллекты соседствуют. На данный момент нет даже юридических или этических норм использования нейросетей.

Плюсы от работы с нейросетями огромны. И риски тоже огромны. Это вызов нам как биологическому виду. Недавно все обсуждали, что нейросеть написала диплом за студента — это ведь пойдет полным ходом. Начнут выпускать специалистов, обученных не людьми. Мы этого хотим? Я вот не хочу лечиться у врача, вместо которого училась нейросеть, — заключила Чернигова.

Композитор Сосо Павлиашвили ранее заявил, что нейросети всегда будут пудрить мозги людям, однако труд настоящих музыкантов никогда не перестанут ценить. Он сравнил музыку нейросети с красивой «резиновой бабой», которая никогда не заменит настоящую женщину.