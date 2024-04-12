Сосо Павлиашвили сравнил нейросети с «резиновыми бабами» Павлиашвили: работы нейросети никогда не будут ценнее того, что сделано руками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Нейросети всегда будут пудрить мозги людям, однако труд настоящих музыкантов никогда не перестанут ценить, рассказал эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили NEWS.ru на концерте «Вечерний звук» от стриминга «Звук». Он высказался об отношении к песням, написанным искусственным интеллектом. Павлиашвили сравнил музыку нейросети с красивой «резиновой бабой», которая никогда не заменит настоящую женщину.

Нейросеть, да, будет пудрить мозги людям, но все равно рукой сделанное и созданное будут больше ценить. Во всяком случае, всегда будут люди, которые больше будут ценить искусственный цветок, а не живой. Точно так же красивая женщина отличается от красивой резиновой бабы. Это для меня то же самое, — заявил певец.

Говоря о нейросети, артист также провел аналогию с фастфудом. По словам Павлиашвили, для некоторых людей достаточно «быстро-быстро поесть и убежать». Однако по-прежнему есть те, кто предпочитает грузинскую, китайскую, японскую, русскую кухни. Он уверен, что кулинария — настоящее искусство, а фастфуд — это работы нейросетей.

В ходе мероприятия Павлиашвили также ответил, что больше всего ценит в женщинах. По словам композитора, для него самое важное — это уважение к себе, к семье и к окружающим, все остальное уже является второстепенным.