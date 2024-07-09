Основатель «Нейросетей» раскрыл, сможет ли ИИ оставить людей без работы Основатель «Нейросетей» Курьян: развитие ИИ не оставит людей без работы

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Сергей Курьян

Утверждение о сокращении рабочих мест в мире из-за развития искусственного интеллекта является мифом, заявил основатель компании «Нейросети» предприниматель Сергей Курьян, выступая на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, любые технологии значительно упрощают жизнь человека и приводят к появлению новых профессий. Он выразил уверенность, что из-за ИИ люди не останутся без работы, но будут вынуждены перепрофилироваться.

То, что искусственный интеллект как технология оставит людей без работы, — это миф. <...> Любая технология, приходящая на замену предыдущей, никого не оставила без работы. Люди всегда переориентируются, потому что любая технология рождает новую профессию, новые продукты, увеличивается скорость — любая технология ключевая меняет скорость жизни, — отметил он.

Курьян подчеркнул, что все профессии, которые связаны с креативной экономикой, меняются под воздействием развития технологий, в том числе нейросетей. По его словам, люди из этой сферы получают мощный дополнительный инструмент.

Если мы говорим о профессиях будущего, нужно понимать, насколько они из будущего. И здесь искусственный интеллект и нейросети настолько ускоряют и упрощают жизнь любого человека, кто хоть как-то связан с креативной экономикой, что люди получают дополнительный инструмент, — сказал эксперт.

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак ранее заявил, что говорить об угрозах со стороны искусственного интеллекта в России пока преждевременно. При этом он согласился, что уровень «цифровой зрелости» российских предприятий все еще недостаточно высокий.