Microsoft приняла неожиданное решение по обновлению софта для россиян Microsoft сняла запрет на обновление Office и Windows для россиян

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корпорация Microsoft негласно разблокировала обновления Office и Windows для пользователей из России, сообщили «Известия» со ссылкой на ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Президент ассоциации Валентин Макаров считает, что Microsoft пытается остаться на рынке РФ, который очень важен для корпорации.

Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Microsoft не заблокировала доступ к ПО российским IT-компаниям, хотя обещала сделать это после 20 марта. В отрасли отмечают, что корпорация не препятствует приобретению и активации новых лицензий, которые закуплены в рамках параллельного импорта.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин рассказал NEWS.ru, что в России будут блокировать официальные продажи проектов, которые искажают историю Великой Отечественной войны, при этом перегибов с запретами на видеоигры в стране не допустят. Он подчеркнул, что России требуется технический регламент, позволяющий заранее понять, какие игры в РФ не появится еще до их выхода.