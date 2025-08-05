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05 августа 2025 в 13:02

«МегаФон» и банк «Солидарность» реализуют функцию «одного окна»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«МегаФон» и коммерческий банк «Солидарность» запустили проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных банковских отделений. Это позволит новым абонентам «МегаФона» из числа иностранных граждан осуществлять в одном месте все процедуры по получению и активации сим-карт.

Проект запустили более чем в 40 салонах связи оператора в Москве рядом с крупными транспортными пересадочными узлами и МФЦ.

Сотрудники банка регистрируют клиентов в Единой биометрической системе, помогают с подтверждением учетной записи на портале госуслуг и получением СНИЛС, что необходимо для заключения договора на услуги связи с 2025 года иностранным гражданам.

Проект «МегаФона» и банка «Солидарность» позволит реализовать функцию «одного окна» для иностранцев, чтобы получить сим-карту, и им не придется посещать отделения МФЦ и банка для выполнения каждой процедуры.

Наша первоочередная задача — сделать подключение к услугам связи максимально удобным для клиентов. Открытие банковских отделений в салонах позволит расширить спектр услуг за счет предоставления банковских продуктов, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Так, подписание договора и активация сим-карты у абонента занимают не более получаса, раньше же процесс мог растянуться на несколько дней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После тестового запуска «МегаФон» и КБ «Солидарность» проведут анализ проекта для решения о его дальнейшем масштабировании.

Инициатива будет способствовать как развитию нашего бизнеса, так и финансовой доступности для иностранных граждан в стране, — подчеркнула директор по развитию банка «Солидарность» Наталья Монтайя Ибаньес.

На первом этапе в проекте задействованы собственные салоны объединенной сети «МегаФона» и Yota. На втором этапе стороны будут привлекать франчайзинговые розничные точки оператора.

«МегаФон» сейчас работает над упрощением клиентского пути для своих абонентов. В феврале оператор первым на рынке предоставил возможность заключения договора с помощью QR-кода в приложении «Госуслуги». В начале лета «МегаФон» реализовал возможность приобретения своих сим-карт в МФЦ, внедрив возможность верификации биометрии с помощью терминалов.

Ранее «МегаФон» девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета в России, говорится в независимом исследовании международной компании Ookla®. «МегаФон» продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% к 2024 году.

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