Южная Корея стала одной из немногих стран, которой удалось «обуздать» COVID-19. Первоначальный всплеск заболеваний коронавирусом в феврале сподвиг власти к принятию нескольких важных мер, способствовавших взятию под контроль распространения болезни.

Корее удалось снизить число новых случаев инфицирования с 851 (3 марта) до 14 (27 апреля), а уровень смертности колеблется в районе 2%. Подобные решения со стороны правительства помогли избежать закрытия городов и даже провести парламентские выборы.

Работа на опережение

Решающим значением для способности страны выровнять кривую стало обширное диагностирование на предмет коронавируса и создание национальной системы для быстрого и эффективного отслеживания людей, инфицированных COVID-19.

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После вспышки ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году Корея извлекла важный урок — заражение медицинского персонала лишило власти возможности контролировать вирус, поскольку инфицированные граждане в больницах превратили их в опасные очаги. Вспомнив о прошлом опыте, корейское правительство в начале распространения COVID-19 обеспечило медиков надлежащими средствами индивидуальной защиты. Более того, были организованы раздельные участки для проведения исследований по выявлению коронавируса и для лечения работников здравоохранения.

После принятия всех необходимых испытательных и профилактических мер Корея приступила к массовому тестированию, охватив более 440 тысяч человек, то есть практически всех людей с симптомами. Люди с положительным тестом помещаются на карантин в специальные зоны и проходят лечение.

В Корее основное внимание уделяется лечению людей с тяжёлыми симптомами (меньшая вероятность выздоровления), а не людям с лёгкими симптомами. Именно это решение помогло снизить уровень смертности, поскольку некоторые из наиболее уязвимых групп населения с тяжёлыми симптомами смогли выздороветь.

Карты COVID-19

Корейская модель контроля COVID-19 также отличается и её способностью отслеживать заболевших, которые могли вступить в контакт с инфицированными людьми. Разработка известна как интеллектуальная система управления (Smart Management System, или SMS) COVID-19. Она применяется в Центрах контроля и профилактики заболеваний в Южной Корее (KCDC) и использует видеозаписи с камер наблюдения, полученные от 28 организаций, включая Национальное агентство полиции, Ассоциацию кредитного финансирования, три производителя смартфонов и 22 компании, выпускающие кредитные карты.

За 10 минут система может проанализировать передвижения заражённых людей. Если человек вступил в контакт с заболевшим, KCDC информирует местный общественный медицинский центр и тот, в свою очередь, отправляет уведомление гражданину. В случае если у него также выявлен вирус, его госпитализируют в специальные учреждения. Тех, у кого симптомов нет, просят оставаться на карантине в течение 14 дней.

Правовая основа для доступа к личной информации граждан была подготовлена ​​после вспышки MERS. Отслеживание передвижения заражённых людей и людей, вступивших в контакт с ними, стало для Южной Кореи решающим. Что касается мер безопасности, то только исследователи эпидемии в KCDC могут получить доступ к информации о местонахождении, и после окончания вспышки COVID-19 персональные данные будут удалены.

В то же время коалиция из 17 правозащитных групп выразила обеспокоенность в связи с тем, что нарушители карантина должны будут носить специальные браслеты для отслеживания их передвижений. В ответ власти заявили, что девайсы будут использоваться только с согласия пациентов.