Названы возможные проблемы при переходе на Windows 11

Обновлять операционную систему до Windows 11 cразу после её выхода не стоит, чтобы не столкнуться с различными проблемами при работе. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по цифровой технике, главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов.

На совсем свежую версию переходить не то чтобы опасно, но по крайней мере не стоит, особенно если это ваш единственный рабочий компьютер. Microsoft умеет какую-нибудь глупость пропустить, которая будет вас раздражать или сделает работу невозможной. Рекомендуется переходить на новую версию Windows, когда к ней выйдет первое большое обновление. Это обычно происходит раз в полгода или год, —отметил эксперт.

По его словам, при установке Windows 11 поверх 10 версии операционная система может медленно загружаться или быть несовместимой с популярными приложениями, которые не запустятся или будут работать некорректно.

Иногда это связано не столько с операционной системой, сколько с разработчиками, которые не успевают обновить свои программы под особенности новой операционной системы. Со временем они подтягиваются и Microsoft делает какие-то изменения, которые улучшают совместимость, — рассказал Вильянов.

Обновляться на Windows 11, особенно если в работе используется единственный компьютер, стоит не раньше февраля-марта следующего года, когда выйдет большое обновление.

Вильянов отметил, что проблемы могут возникнуть при «откате» с новой версии на старую, если пользователю что-то не понравилось и он решил вернуться на предыдущую версию Windows. Например, при обновлении было недостаточно места на SSD-диске и файлы от старой операционной системы могли затереться.

По словам специалиста, Windows 11 не будет работать на старых ноутбуках и компьютерах. По крайней мере, без различных ухищрений запустить её не получится. Всему виной необходимость наличия модуля шифрования, которого нет на старых материнских платах.

Windows 11 требует наличие модуля шифрования TPM 2.0, который уже два-три года как встраивается во все материнские платы. На старые системы, которым 10-12 лет, она не встанет из-за этого TPM. Есть способы это обойти, уже придумали всякие хитрые патчи, но без ухищрений на старых ноутбуках и компьютерах она не загрузится, — пояснил Вильянов.

Ранее компания Microsoft заявила, что система Windows 11 будет доступна для скачивания с 5 октября. Именно тогда начнётся развёртывание бесплатного обновления на компьютерах с Windows 10. В этот же день для покупки станут доступны компьютеры с предустановленной системой Windows 11.

В июне компания Microsoft показала интерфейс новой операционной системы. Меню «Пуск» и панель задач переместились на центральную часть экрана, окна программ оказались закруглены, а «живые» притки полностью исчезли из ОС. Кроме того, система Windows получила новые анимации.