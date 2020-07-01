Windows 10 срочно обновили из-за серьёзной уязвимости

https://static.news.ru/photo/df5a2394-bba7-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление операционной системы Windows 10. Причиной стали две серьёзные уязвимости с маркировками CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457.

Они позволяют запускать на ПК вредоносные приложения. Проблема возникла из-за технологии обработки объектов в памяти приложением Windows Codecs Library. В результате хакеры могли создать файлы изображений с вредоносными кодами.

В компании уверены, что общественность не знала об уязвимостях. В связи с этим их использование злоумышленниками маловероятно.

Обновление распространяется через магазин Microsoft Store. Уязвимость затронула все версии ОС, начиная с 1709 (октябрь 2017 года), а также Windows Server 2019, начиная с версии 1803.

Как правило, обновления для Windows 10 выходят раз в две недели по вторникам. Следующее должно было появиться 14 июля.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft объявила о закрытии стримингового сервиса Mixer. Его отключение намечено на 22 июля.

Как заявили в компании, расширение сообщества Mixer идёт не в том темпе, который наметили Microsoft и Xbox. Текущее положение платформы не позволяет масштабировать её так быстро и так активно, как это только возможно. Именно по этой причине Microsoft закрывает Mixer и переводит аудиторию на новую платформу.