«ВКонтакте» запустит приложение для видеозвонков на 2048 человек

Приложение «Звонки ВКонтакте» для компьютеров сможет объединить в одном звонке до 2048 человек, и лимита по времени у разговора не будет. В будущем ожидается, что в одном видеозвонке смогут находиться неограниченное число участников. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что обновлённое приложение представит пользователям более высокое качество аудио и видео, а также стабильность связи, которая обеспечивается за счёт оптимизации нагрузки.

Среди нововведений — функции как для участников, так и для организаторов звонка: собственная технология демонстрации экрана в сверхвысоком качестве 4К, обновлённое интеллектуальное шумоподавление и зал ожидания для управления составом участников, — сообщил технический директор «ВКонтакте» и единой платформы видео и звонков Mail.ru Group Александр Тоболь, рассказывая о запускаемом нововведении.

С помощью нового приложения организаторы мероприятий смогут проводить видеовстречи, когда требуется собрать тысячи сотрудников. При этом к разговору можно присоединиться анонимно, не имея профиля в соцсети.

Чтобы звонок не посещали абсолютно «левые» люди, появилась функция «Зал ожидания». С помощью неё администратор видеозвонка может одобрить заявку на разговор или отклонить её. К тому же для поддержания тишины во время конференции редактор звонка сможет отключить микрофоны у всех участников. А если человек захочет задать вопрос, то он может написать его в чате либо «поднять руку», и администратор может предоставить возможность высказаться.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» запустит «Студию» — кабинет музыканта. Он должен объединить всю статистику творчества в одном месте. Подобных функций не было ещё ни на одной российской музыкальной платформе.