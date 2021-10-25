«ВКонтакте» внедрила новую функцию для иностранных пользователей

В социальной сети «ВКонтакте» заработал автоматический перевод публикаций с русского языка на английский. Функция позволит русскоязычному контенту стать более доступным для пользователей из других стран. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Пользователи из других стран всё чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту, который размещается «ВКонтакте». Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще, — рассказал технический директор соцсети Александр Тоболь.

Он добавил, что в дальнейшем планируется переводить также комментарии, сообщения и весь контент. Для этого используется собственная технология «ВКонтакте», основанная на нейросетевой модели, которая обучена на открытых данных. Она и учитывает особенности общения в разных сообществах, например способна различать сленг.

Ранее сообщалось, что сервис «VK Видео» стал крупнейшим видеоресурсом в России благодаря объединению «ВКонтакте», «Клипов», «Одноклассников» и других видеосервисов системы. Об этом рассказала главный исполнительный директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.