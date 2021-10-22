Стало известно, как «ВК Video» стал крупнейшим видеосервисом в России

Сервис «VK Видео» стал крупнейшим видеоресурсом в России благодаря объединению «ВКонтакте», «Клипов», «Одноклассников» и других видеосервисов системы. За год активная аудитория увеличилась почти в три раза — с 8 до 20 млн посетителей, сообщила главный исполнительный директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.

Мы развиваем «VK Видео» как единый продукт с точки зрения технологий, контента и возможностей монетизации. Уже сейчас наши видеосервисы охватывают 92% Рунета, и это не предел. Сейчас наша главная цель — максимально быстро внедрять новые уникальные технологии и предоставлять зрителям доступ к широчайшему каталогу профессионального и пользовательского контента. При этом мы планируем активно работать с правообладателями и авторами, в том числе предоставляя им широкие возможности монетизации видео, — рассказала Краснова.

В пять раз за год выросла прибыль «ВКонтакте» от видеорекламы. Этого удалось добиться с помощью экспериментальных новых форматов. В компании намерены сосредоточиться на эксклюзивном контенте. Уже идут съёмки 15 проектов: реалити-шоу, сериалов, музыкальных батлов.

Ранее «ВКонтакте» анонсировала музыкальное реалити-шоу «Улица». Восемь групп сыграют на центральных улицах Москвы, среди них определят лучших артистов андеграунда.