«ВКонтакте» анонсировала музыкальное реалити-шоу

Социальная сеть «ВКонтакте» создала своё первое музыкальное реалити-шоу «Улица». Восемь групп сыграют на центральных улицах Москвы, среди них определят лучших артистов андеграунда. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Участие в нём принимают коллективы Ericka Janes, ПИКЧИ!, The DIV, FISHY, Light Above, ex.princess, Inside, ТОБИ. Они исполняют различные жанры рок-музыки. Победители получат грант на миллион рублей на продвижение в социальной сети, а также смогут снять клип и записать студийный альбом с поддержкой музыкального лейбла «Подземка Рекордс».

Реалити-шоу поможет молодым исполнителям завоевать новых фанатов и продемонстрирует зрителям современную андеграундную музыку.

«Улица» состоит из семи выпусков, первый состоится 15 октября. В каждом раунде уличного батла одна из двух состязающихся групп будет выбывать. Каждую серию будут открывать популярные исполнители, на первый выпуск приглашена группа «Кис-Кис». Финал пройдёт на большой сцене, пользователи «ВКонтакте» увидят трансляцию 26 ноября в официальном сообществе реалити-шоу.

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