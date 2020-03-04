https://static.news.ru/photo/9cf78016-5e17-11ea-833c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

«ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке. Сейчас нововведение работает на базе сторонней технологии, но в будущем соцсеть заменит её собственной разработкой.

Функция пока доступна участникам программы тестирования VK Testers. Как утверждают в компании, распознавание будет полезно тем пользователям, которые не хотят или не могут прослушивать голосовые сообщения. Расшифровка текста начнётся после нажатия соответствующей кнопки.

На втором этапе тестирования разработчики задействовуют собственную разработку, представляющее собой нейросетевое решение. Оно обучается русскоязычному сленгу, легко масштабируется и гибко настраивается. В дальнейшем соцсеть планирует использовать технологию в создании нового инструмента — поиска по сообщениям с учётом голосовых.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» начала изучать и блокировать информацию, которая касается якобы массового распространения коронавируса в российской столице.