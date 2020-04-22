«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут трансляции ММСО

https://static.news.ru/photo/3faec324-8478-11ea-8f8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mail.ru Group в рамках программы поддержки дистанционного образования станет стратегическим партнером Московского международного Салона образования (ММСО). Компания проведёт трансляции события в «Одноклассники» и «ВКонтакте».

ММСО в 2020 году впервые пройдёт полностью в онлайн-формате — с 26 по 29 апреля на площадке пройдут прямые трансляции двухсот мероприятий. Главными темами станут реакция образовательной системы на форс-мажорные обстоятельства пандемии и контуры образования будущего. В трансляциях примет участие тысяча экспертов сферы образования, представителей государственных институтов и деловых кругов.

В сфере образования ситуация сейчас меняется буквально каждую неделю: из-за карантина переход к дистанционному обучению многократно ускорился. Мы один из крупнейших игроков в онлайн-образовании в России, и сейчас бесплатно помогаем школам, колледжам и вузам наладить обучение в новых условиях, не останавливая образовательный процесс, — обязательно поделимся этим опытом в рамках Салона, — комментирует директор Mail.ru Group по работе с вузами Сергей Марданов.

Новым элементом ММСО-2020 станет формат «ММСО-University» – агрегатор лучших образовательных практик для представителей профессионального сообщества. Педагоги со всей страны смогут выстроить индивидуальные треки повышения своего профессионального мастерства, не выходя из дома.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group запускает продажи умной колонки Капсулы. Устройство с голосовым ассистентом Марусей появится ограниченным тиражом сегодня, 22 апреля.