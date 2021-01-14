Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/48471992-56a4-11eb-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сервису. Неполадки наблюдаются по всей России.

Сбои начались примерно в 21:08 по московскому времени. Большинство пользователей жалуются на невозможность отправить или получить сообщения, а также на трудности с загрузкой сайта (по 44%), ещё 11% не могут зайти в свой аккаунт.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в работе различных интернет-сервисов, чаще других с проблемой сталкиваются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Челябинска, Уфы и других крупных городов.

В данный момент работа сервиса восстановлена.

Менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу, — сообщили в пресс-службе соцсети.

Днём ранее крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype был зафиксирован у пользователей со всего мира. О проблемах сообщали пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Бразилии и других странах. Среди россиян чаще всего со сбоями сталкивались жители Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Как писал NEWS.ru, в работе мессенджера Telegram в понедельник, 4 января, произошёл серьёзный сбой. О сбое сообщали пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург), Белоруссии, Украины, Молдавии и не только. Отмечалось, что у 82% из них не получается подключиться к Сети в приложении. Также фиксировались проблемы с отправкой сообщений.