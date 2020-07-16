В Ростовской области начали работать беспилотные комбайны

На полях Ростовской области приступили к работе умные комбайны, разработанные Сбербанком совместно с его дочерней компанией Cognitive Pilot.
Так, использование в сборе урожая умных комбайнов позволяет как снизить себестоимость зерна на 3–5%, так и сократить его потери при уборке до 2%,
Как уточняется, при площади полей порядка 350 тысяч га и комплектации парка комбайнов в 500 единиц совокупный масштаб экономии в сезон за счёт использования беспилотных технологий CognitiveAgro Pilot может достигать порядка 450 млн рублей.
По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, новая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы.
Она очень простая, я лично протестировал её за рулём комбайна, менял настройки, всё работало безупречно. В следующем году мы хотим добиться полной автоматизации процесса, — отметил Греф.
В свою очередь генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова пояснила, что в основе технологии лежат конволюционные нейронные сети глубокого обучения.
Решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых — США, Китай и Бразилия. Но стартовали мы в России и ей отдаём приоритет, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предупредил о мошеннических схемах с номером 900. Так, злоумышленники научились пользоваться сервисами Сбербанка по открытию счетов для отправки потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера регулятора для подтверждения подлинности звонка.
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