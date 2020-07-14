Сбербанк предупредил о мошеннических схемах с номером 900

https://static.news.ru/photo/174b6452-c67f-11ea-88db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники научились пользоваться сервисами Сбербанка по открытию счетов для отправки потенциальным жертвам в нужный момент СМС-сообщения с официального номера регулятора «900» для подтверждения подлинности звонка. Об этом рассказали пользователи соцсетей. Позже информацию подтвердили сотрудники кол-центра кредитного ведомства.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что киберпреступники не могут позвонить или отправить СМС-сообщение с телефонных номеров банка клиентам, включая «900», и сейчас организация подобных случаев не регистрирует, пишет ТАСС.

Но жулики научились обманывать потерпевших через сервис для дистанционного резервирования расчётных счетов для бизнесменов. С помощью этой функции третье лицо, узнав мобильный номер, после заполнения анкеты может сделать так, что клиент Сбербанка получит в любой момент СМС-сообщение с номера 900.

Сначала преступник выходит на клиента кредитной организации, представляясь, например, представителем службы безопасности, и заявляет о несанкционированных операциях со счетами гражданина, а также о неудачных попытках входа в интернет-банк.

Далее, якобы в целях «обезопасить» деньги гражданина, злоумышленник может предложить создать запасной счёт в Сбербанке. Однако жертве перед этим предложат пройти «верификацию», указав номер банковской карты и срок её действия. Таким образом мошенник получит конфиденциальные платёжные данные.

Если человек откажется раскрыть личную информацию, то преступник попытается убедить его в своей принадлежности к банку. Для это он предложит отправить клиенту СМС-сообщение с номера 900 для оформления «резервного счета».

В этот момент вероятный потерпевший действительно получит оповещение. Примечательно, что жулик намеренно обращает внимание на том, что пришедший код не надо никому сообщать, ещё больше запутывая человека.

Какие-то данные у них [мошенников] есть — номер телефона — и с помощью него они вам сообщение направили... Это может сделать любой человек, неважно сотрудник или нет. Это сообщение сформировано от банка с помощью номера телефона и каких-то других данных, которые у них есть, — рассказали в кол-центре Сбербанка и подчеркнули, что для подтверждения достоверности звонка в подобной форме настоящие сотрудники регулятора клиентов не беспокоят.

Проблему киберпреступлений с каждым годом изучают всё тщательней. Сегодня злоумышленники часто прибегают к методам социальной инженерии, используя разные уловки, входя в доверие к жертве. В подобных случаях потерпевшие сами переводят деньги мошенникам. По информации Сбербанка, доля социальной инженерии по объёму похищенных средств в 2019-м увеличилась до 90% от всех случаев кибермошенничества в РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число преступлений с использованием банковских карт с января по июнь 2020 года выросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности мошенники похитили у россиян более 232 млрд рублей.