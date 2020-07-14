Эксперт рассказал о новом способе похищения денег с кредиток

https://static.news.ru/photo/0d98aa72-c649-11ea-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники придумали ещё один способ похищать деньги с кредитных карт россиян метолом обзвона. На первый взгляд, он выглядит вполне безобидно и усыпляет бдительность владельцев карт.

Жулики обзванивают людей, представляясь банковскими сотрудниками, и предлагают им оформить карты — дебетовые или кредитные якобы на выгодных условиях. Во время разговора незримый собеседник пытается выяснить, карты каких банков есть у потенциальной жертвы и выудить паспортные данные якобы для проверки этой информации.

Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора, — рассказал в интервью РИА Новости ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Этот вид обмана с картами пока не получил широкого распространения. Но сейчас — в разгар сезона отпусков новая схема может распространиться повсеместно.

Число преступлений с использованием банковских карт с января по июнь текущего года выросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности мошенники похитили у россиян более 232 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клиенты МТС-банка жалуются в соцсетях на то, что с их счетов, привязанных к кредитным картам, пропадают деньги. Руководство финансовой организации это отрицает. Мошенники добивались блокировки номера телефона клиента, к которому привязан счёт, заменяли его на свой и таким образом получали доступ к средствам.