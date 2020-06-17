Клиенты МТС-банка пожаловались на пропажу денег с карт

https://static.news.ru/photo/cf119b02-b080-11ea-85b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты МТС-банка жалуются в соцсетях на то, что с их счетов, привязанных к кредитным картам, пропадают деньги. Руководство финансовой организации это отрицает.

По словам клиентов, случаи похищения денег с карт имели место в период с конца марта по начало июня 2020 года. Мошенники добивались блокировки номера телефона клиента, к которому привязан счёт, заменяли его на свой и таким образом получали доступ к средствам.

В банке подтвердить сообщения о кражах отказались, заявив, что эта информация не соответствует действительности. Тема не менее по заявлениям нескольких клиентов кредитная организация начала проверку.

В ЦБ РФ от комментариев по данному поводу воздержались. От источника на рынке информбезопасности РБК узнал , что регулятор в курсе ситуации и разбирается в ней. Жалобами клиентов МТС-банка заинтересовался также Роспотребнадзор, однако результатов пока нет.

Некоторое время назад клиенты банка жаловались на то, что кредитная организация без предупреждения сменила пароли для входа в мобильное приложение. В результате часть пользователей не смогли попасть в личный кабинет. В банке связь между сменой паролей и жалобами на кражу средств отрицают.

Ранее NEWS.ru писал о новой схеме, с помощью которой мошенники воруют деньги со счетов граждан. Злоумышленники интересуются, когда и в каком отделении потенциальная жертва готова закрыть свой банковский счёт, а в ответ на слова клиента о том, что он не собирался этого делать, предлагают перевести все средства на якобы безопасный счёт во избежание их кражи.

Эксперты настоятельно рекомендуют гражданам не сообщать телефонным собеседникам свои личные данные, срок действия карты, цифры на её оборотной стороне (CVV), а также полученные с помощью СМС коды. В случае любых подозрительных звонков необходимо обращаться в службу безопасности банка, где находится карточный счёт.