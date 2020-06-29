В России запатентована технология получения золота из руд двойной упорности

https://static.news.ru/photo/b525762a-ba1f-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: polymetalinternational.com

Патент на технологию получения золота из концентратов двойной упорности получен российской компанией Polymetal. Данная технология уже легла в основу четвёртого этапа проекта развития Амурского ГМК (АГМК).

По словам главы дирекции по научно-технологическим исследованиям «Полиметалл Инжиниринг» Игоря Агапова, главное отличие второй автоклавной линии от уже существующей на АГМК заключается в том, что первый автоклав нацелен только на окисление, то есть разрушение золотосодержащих сульфидных минералов. Второй же борется ещё и с органическим углеродом, из-за которого значительно снижается извлечение из упорных руд при последующем цианировании. Технология уникальна для всего мира, подчеркнул Агапов.

Технологию нам посоветовали запатентовать наши зарубежные консультанты. Это поможет нам избежать патентного троллинга — по сути, ненужных судебных тяжб. Патент действует в восьми странах, и главное, в двух, где мы ведем операционную деятельность, — в России и Казахстане. Мы получили уведомление о получении патента, а саму бумагу ждем летом, — сообщил Агапов, слова которого цитирует ТАСС.

Упорные и дважды упорные руды составляют до 55% в структуре запасов Polymetal. Ко второй категории относятся ресурсы активов компании в Казахстане и месторождение Нежданинское в Якутии.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава правительства РФ Михаил Мишустин продлил срок уплаты пошлин на патенты.