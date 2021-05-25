В России вышел на работу первый робот-воспитатель

Первый в РФ робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя. Об этом сообщает РИА Новости.
Машина, выпущенная компанией «Промобот», 25 мая
Дети удивительно осваивают новые технологии — они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, — прокомментировал событие директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев.
Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф заявил, что люди должны осваивать новые профессии, загодя готовясь к потере работы из-за роботизации. Предприниматель отметил, что совершенствование робототехники и искусственного интеллекта приведёт и к появлению новых рабочих мест.