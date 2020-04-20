В России решили создать авиадвигатель на альтернативных видах топлива

https://static.news.ru/photo/39fc26e2-8315-11ea-95e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиаконструкторы работают над созданием гибридной силовой установки на альтернативных видах топлива. Она предполагается для использования на самолётах региональных маршрутов небольшой дальности, сообщил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения Михаил Гордин.

По его словам, новая разработка может быть создана на базе двигателя ВК-2500. Мощность установки должна составить 1,5 тысячи кВт с использованием в качестве топлива и хладагента жидкого водорода или сжиженного природного газа.

В проекте задействованы специалисты Фонда перспективных исследований, передаёт РИА Новости.

По словам Гордина, о начале опытно-конструкторских работ по созданию гибридной силовой установки для самолётов местных воздушных линий можно будет говорить, имея результаты лётных экспериментов и проект на базе ВК-2500.

Ранее NEWS.ru писал, что Центральный институт авиационного мотостроения проинформировал о подготовке самолёта для проведения испытаний с первым электродвигателем. Эксперимент с полётом запланирован на 2022 год.