https://static.news.ru/photo/dc9d1c5c-6b74-11ea-b68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФПИ

Центральный институт авиационного мотостроения сообщил о подготовке самолёта для проведения испытаний с первым электродвигателем. Эксперимент с полётом запланирован на 2022 год.

Конструкторы планируют заменить силовую установку в хвостовой части Як-40 на электродвигатель. Также он будет установлен в передней части судна. В случае успешных испытаний гибридную установку планируют использовать на межрегиональных рейсах.

Отмечается, что основной особенностью конструкции является электродвигатель. Последний способен не только значительно повысить КПД компонентов, которые работают от электричества, но и выдержать действие высоких температур.

В августе 2018 года NEWS.ru писал, что в России занялись разработкой гибридного авиадвигателя. Основным преимуществом такого типа силовых установок является возможность использования аккумуляторных батарей.