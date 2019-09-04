https://static.news.ru/photo/68e8584e-cf0c-11e9-8acc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Химики Томского политехнического университета (ТПУ) рассчитывают в 2022 году запустить производство биоразлагаемого пластика. Сейчас они разрабатывают первый в мире реактор для этих целей и саму технологию.

Это будет первый в мире реактор непрерывного синтеза, пригодный для использования в промышленности и позволяющий получать сырьё высокого качества. Предложенная технология и оборудование позволят удешевить отечественное производство биоразлагаемых полимеров, — говорится в сообщении пресс-службы университета.

Синтез мономеров — это самая дорогая стадия получения пластика. По словам учёных, в настоящее время синтез проходит поэтапно в нескольких реакторах. И если все стадии собрать в одном реакторе, то для получения одного и того же объёма продукта потребуется один час против примерно шести.

По словам химиков, ускорить синтез им удалось за счёт того, что все основные превращения в реакторе происходят, когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии. Тогда как при применении традиционных технологий они пребывают в жидком состоянии.

Технологию уже отработали на модели реактора из стекла в лаборатории. В результате специалисты получили мономеры полимолочной и полигликолевой кислот. Из них можно создавать биоразлагаемый и биорезорбируемый пластик, который со временем рассасывается в организме человека и замещается новой костной тканью.

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