В iPhone появилась пугающая функция

Программное обеспечение Apple iPhone iOS 14 сможет помогать владельцу распознавать звуки окружающей среды, сообщил американский техноблогер Маркес Браунли.
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Также возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, добавил Браунли. Но при этом он предупредил, что мобильная операционная система не всегда корректно анализирует звуки и иногда выдает странные результаты. В его случае телефон предупреждал его о том, что где-то рядом течёт вода, чего не было в реальности. Другие пользователи жаловались на то, что устройство распознавало несуществующий плач ребёнка. Многим это напомнило фильм ужасов.
Как писал NEWS.ru, Apple в рамках ивента объявила о переходе на собственные процессоры в Mac, а также анонсировала iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. Так, операционная система для iPhone получила ряд нововведений, включая виджеты и «картинку в картинке».
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