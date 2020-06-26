В iPhone появилась пугающая функция

https://static.news.ru/photo/a5f18ba4-b7d0-11ea-95d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Программное обеспечение Apple iPhone iOS 14 сможет помогать владельцу распознавать звуки окружающей среды, сообщил американский техноблогер Маркес Браунли.

Как рассказывает РИА Новости, новая функция будет включить уведомления, которые сообщат о звонке в дверь или пожарной сигнализации, если хозяин находится в наушниках. В этом случае сработает индикатор.

Также возможности iOS 14 будут особенно полезны пользователям с нарушениями слуха, добавил Браунли. Но при этом он предупредил, что мобильная операционная система не всегда корректно анализирует звуки и иногда выдает странные результаты. В его случае телефон предупреждал его о том, что где-то рядом течёт вода, чего не было в реальности. Другие пользователи жаловались на то, что устройство распознавало несуществующий плач ребёнка. Многим это напомнило фильм ужасов.

Как писал NEWS.ru, Apple в рамках ивента объявила о переходе на собственные процессоры в Mac, а также анонсировала iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. Так, операционная система для iPhone получила ряд нововведений, включая виджеты и «картинку в картинке».