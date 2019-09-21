https://static.news.ru/photo/5a9296bc-dd9c-11e9-88bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Сети оказались персональные данные о ещё 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».

Ранее стало известно об утечке 14 млн записей о юридических и физических лицах. Однако по данным компании по кибербезопасности DeviceLock, в общем доступе оказались 76 млн данных. Данные включают информацию о покупках и уплаченных налогах, включая ИНН, адреса, телефоны и названия компаний.

Таким образом, с серверов «Дримкас» в Сеть «ушли» более 90 млн персональные данных, утверждает газета « Известия ». В компании этот факт подтверждать отказались.

Как писал News.ru, ранее крупнейшие в России сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» заявили об угрозе утечки из системы проверки сведений об абоненте.