В Сети оказались персональные данные о ещё 76 млн россиянах. Утечка произошла от оператора фискальных данных «Дримкас».
Ранее стало известно об утечке 14 млн записей о юридических и физических лицах. Однако по данным компании по кибербезопасности DeviceLock, в общем доступе оказались 76 млн данных. Данные включают информацию о покупках и уплаченных налогах, включая ИНН, адреса, телефоны и названия компаний.
Таким образом, с серверов «Дримкас» в Сеть «ушли» более 90 млн персональные данных, утверждает газета «
Как писал News.ru, ранее крупнейшие в России сотовые операторы МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» заявили об угрозе утечки из системы проверки сведений об абоненте.