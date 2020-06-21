Учёный изобрёл технологию дезинфекции масок с помощью зарядки для телефона

https://static.news.ru/photo/7d901efa-b3a2-11ea-8ae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Израильский учёный Яир Эйн-Эли придумал необычный способ дезинфекции медицинских масок. Он решил делать это при помощи зарядного устройства от обычного мобильного телефона.

На основе этого девайса специалист изобрёл нагревающий элемент, который с помощью электричества убивает возбудителей коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости. Идея пришла в дни карантина, введённого из-за пандемии. Средств защиты катастрофически не хватало, а профессор израильского технологического института в Хайфе был не удовлетворён тем, как долго можно использовать одну маску.

Тогда он попытался понять, чем можно уничтожить вирус с поверхности.

Тогда были сообщения от ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — NEWS.ru) о том, что вирус может быть убит при определённой температуре в течение 15 минут. И я сказал себе, что возьму маску, которую я держу в руках, и положу её в духовку дома. <...> Утром я встал, и она была в порядке, — рассказал Эйн-Эли.

За ночь при 70-градусной температуре маска оказалась полностью очищенной от микробов. Однако, с сожалением отметил учёный, духовка на рабочем месте есть далеко не у каждого. И тогда он решил установить «духовку» внутри маски, разместив там нагревающий элемент. При этом перед ним и его единомышленниками стояла задача найти простой способ нагрева, доступный практически каждому. Так и появилась идея о зарядке для телефона.

В итоге был создан дополнительный слой для маски, который подключается к зарядному устройству USB-кабелем. Причём, он может подпитываться не только от розетки, но и от другого прибора — зарядного блока, мобильного телефона, либо автомобильного прикуривателя. Маску с нагревающим элементом можно повторно использовать 20-25 раз.

Сейчас Эйн-Эли и институт, в котором он трудится, ведёт переговоры с производителями в Индии, Китае, США, а также внутри Израиля.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные рассказали, какие антисептики являются наиболее действенными. По их данным, содержание этилового спирта должно быть выше 60%, а изопропилового — больше 75%. При этом медики рекомендуют использовать гели.