Учёные Симферополя научили искусственный интеллект «видеть» сквозь стены

https://static.news.ru/photo/ed2d013a-e7a3-11ea-b4c4-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Unsplash

Специалисты из Симферополя презентовали проект машинного зрения, который может распознавать объекты сквозь стены, дождь и туман, а также в тёмное время суток.

Разработка основана на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей. Система видит обстановку за счёт эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети. Дальность распознавания на открытом пространстве достигает 300 метров.

ИИ распознаёт всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения, — рассказали эксперты.

По мнению создателей технологии, ИИ может заменить более 30% датчиков, сенсоров и средств навигации. В случае обнаружения объекта в опасной близости от автомобиля, система подаёт водителю звуковой сигнал. Как рассказал гендиректор ЭМИИА Владимир Старостин, изобретение может использоваться на беспилотных автомобилях, поскольку позволяет распознавать объект намного быстрее и точнее, тем самым существенно увеличивая безопасность.

Авторы разработки планируют уже в конце 2021 — начале 2022 года выгрузить в магазины приложений соответствующий сервис для водителей и других разработчиков, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты разрабатывают систему, которая сможет прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Систему создадут на базе искусственного интеллекта. Создаваемая РТИ система будет использовать данные из электронных СМИ и других источников информации.