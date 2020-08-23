В России смогут прогнозировать пандемии с помощью искусственного интеллекта

https://static.news.ru/photo/12f516de-e5d6-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские специалисты разрабатывают систему, которая сможет прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Систему создадут на базе искусственного интеллекта.

Как сообщил ТАСС гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев в рамках форума «Армия-2020», разработка позволит на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать. Создаваемая РТИ система будет использовать данные из электронных СМИ и других источников информации.

Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». На стенде РТИ покажут функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, а также макеты радиолокационных станций и серверы на базе «Эльбруса».

Ранее NEWS.ru писал, что разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили значительно сократить его финансирование. Вместо планировавшихся в начале 2020 года 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств, сейчас речь идёт о 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд из бюджета.