В России смогут прогнозировать пандемии с помощью искусственного интеллекта

Российские специалисты разрабатывают систему, которая сможет прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Систему создадут на базе искусственного интеллекта.
Как
Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». На стенде РТИ покажут функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, а также макеты радиолокационных станций и серверы на базе «Эльбруса».
Ранее NEWS.ru писал, что разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили значительно сократить его финансирование. Вместо планировавшихся в начале 2020 года 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств, сейчас речь идёт о 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд из бюджета.
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