Учёные РФ создали метод для оценки поражения лёгких по КТ без участия врача

https://static.news.ru/photo/ecf889f0-848e-11ea-8c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские учёные из Московского государственного университета им. Ломоносова совместно с коллегами разработали программный модуль COVID — MULTIVOX. Технология позволяет оценивать степень поражения лёгких у больных с тяжёлыми вирусными пневмониями по компьютерной томографии без участия врача.

Оборудование вычисляет общий объём тканей лёгких пациента. Определяет процент здоровых клеток, а также сообщает о поражениях органа лёгкой, средней и тяжёлой степеней, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ. Программное обеспечение выдаёт результат за 60-90 секунд в виде цветных 3D-изображений. Сейчас модуль проходит испытания в столичной ГКБ № 52.

Новинка поможет специалистам правильно оценивать эффективность мер, принимаемых в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В РФ на 22 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, поправились 4420.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские разработчики представили робота «Юниор», способного дезинфицировать помещения в автономном режиме. Аппарат находится под управлением оператора, что исключает необходимость присутствия человека на заражённой территории.