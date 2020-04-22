Учёные РФ создали метод для оценки поражения лёгких по КТ без участия врача

Российские учёные из Московского государственного университета им. Ломоносова совместно с коллегами разработали программный модуль COVID — MULTIVOX. Технология позволяет оценивать степень поражения лёгких у больных с тяжёлыми вирусными пневмониями по компьютерной томографии без участия врача.
Оборудование вычисляет общий объём тканей лёгких пациента. Определяет процент здоровых клеток, а также сообщает о поражениях органа лёгкой, средней и тяжёлой степеней,
Новинка поможет специалистам правильно оценивать эффективность мер, принимаемых в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.
В РФ на 22 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, поправились 4420.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские разработчики представили робота «Юниор», способного дезинфицировать помещения в автономном режиме. Аппарат находится под управлением оператора, что исключает необходимость присутствия человека на заражённой территории.
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