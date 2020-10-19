Участники полуфинала «Цифрового прорыва» в ЦФО создали 100 IT-решений

https://static.news.ru/photo/1018c2de-11f1-11eb-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: РАЭК

В Москве подвели итоги полуфинального хакатона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Центральном федеральном округе. За 48 часов IT-специалисты из 59 регионов разработали 100 цифровых продуктов для городского благоустройства, социальной сферы и бизнеса. Авторы лучших решений разделили между собой призовой фонд в 3 миллиона рублей и вышли в финал конкурса.

Хакатон в ЦФО собрал 164 команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других IT-специалистов. За 48 часов им предстояло решить десять кейсов — актуальных задач от крупнейших коммерческих и государственных организаций, а также представителей малого и среднего предпринимательства. В числе направлений: Big Data & AI, Blockchain, CRM, EdTech, мобильная и веб-разработка. Все участники работали дистанционно, им помогали 125 трекеров и экспертов из специального медиахаба в Москве на площадке Общероссийского народного фронта.

Участники хакатона в Центральном IT-хабе представили сотню цифровых продуктов высокого качества — большинство уже можно дорабатывать и внедрять в компаниях и ведомствах. Экспертное жюри выбрало 30 лучших решений — их авторы поборются за главный приз в финале конкурса в ноябре. В топ-5 по количеству победителей вошли Москва, Московская и Ярославская области, Санкт-Петербург и Калужская область, — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Участники разработали приложения, которые помогут людям с ограниченными возможностями здоровья построить безбарьерные маршруты по городу — кейс предоставил Департамент цифрового развития Владимирской области. Для Воронежской области команды создали сервисы для управления потоками задач госслужащих — они позволят быстрее оказывать услуги населению. Также специалисты представили новые инструменты для выявления очагов распространения инфекций на основе анализа больших данных, которые помогут предотвращать новые эпидемии. Постановщиком кейса выступил Департамент информационных технологий г. Москвы.

С каждым хакатоном «Цифровой прорыв» охватывает всё больше сфер и технологий. В Центральном IT-хабе к уже привычным направлениям мы добавили ещё два. Команды впервые создавали прототипы продвинутых CRM-систем нового поколения с применением машинного обучения и анализа данных. Также была непростая задача по защите интересов пользователей, заключающих сделки онлайн. В этом кейсе специалисты представили решения, основанные на технологии Blockchain. Благодаря такому разнообразию кейсовых направлений участники получают возможность прокачивать востребованные на рынке компетенции, — поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Среди бизнес-кейсов наибольшей популярностью у участников пользовалась EdTech-задача от ПАО «Сбербанк». Команды предложили конструкторы учебных модулей, которые позволят платформе «СберКласс» быстрее выпускать образовательный контент.

РАЭК

По заданию от госкорпорации «Росатом» команды создали алгоритмы для оптимизации планирования при строительстве с помощью анализа данных.

«Цифровой прорыв» — это площадка, на которой рождаются ответы на главные вызовы цифровизации — кадровое обеспечение процессов цифровой трансформации и формирование цифровой культуры. Поэтому наш кейс потребовал от участников хакатона не только знания новых технологий, но и понимания процессов их внедрения на сложных инженерных объектах. Участники предложили наилучшие решения, ведь такого сосредоточения лучших IT-умов, как на «Цифровом прорыве», пожалуй, нет нигде. Финалисты прошлого года уже являются сотрудниками Росатома, и мы открыты для новых талантов, — рассказала вице-президент по цифровизации АО ИК «АСЭ» Ольга Толстунова.

Для ПАО «Россети» участники разработали прототипы приложений, которые помогут мобильным бригадам эффективно управлять техническим обслуживанием оборудования. По заданию Газпромбанка специалисты создали CRM-системы, автоматизирующие рутинные деловые процессы с помощью машинного обучения.

Газпромбанк активно повышает качество обслуживания своих клиентов, постоянно развивая свои продукты и подходы к работе с клиентами. На хакатоне в Центральном ИТ-хабе командам предстояло создать прототип CRM-системы, которая поможет клиентским менеджерам быстрее выполнять рутинные операции, а также будет понятна в использовании как текущим, так новым сотрудникам банка. Лучше всех с такой непростой задачей справились команды AdAstra, DevLeaders и «Ниасиляторы в Дедлайны», которые смогли предложить интересный функционал и провели хорошую аналитическую работу с данными. Со стороны Газпромбанка рассматривается дальнейшее сотрудничество с командами по предложенным ими решениям и возможному трудоустройству в команду Газпромбанка, — прокомментировал исполнительный директор Управления по развитию премиального сегмента Департамента розничных продаж Газпромбанка Самур Баян.

Для АО «Почта России» участники разработали приложения для фиксации сделок с применением технологии Blockchain, которая защитит стороны от мошенничества. А для ПАО «Ростелеком» — мобильную систему парковок, которая анализирует изображения с камер и выявляет свободные места для автомобилей во дворах. А для стартапа MyPoint участники создали умную систему для распределения заказов между курьерами.

В прямом эфире конкурса прошла насыщенная прикладная деловая программа. Ведущие эксперты рынка обсудили актуальнейшие темы — тренды в дизайне продуктов и сервисов, инфлюенс-маркетинг, искусственный интеллект, мобильную разработку, развитие технологических проектов и их PR.

Также в рамках полуфинала состоялся круглый стол при участии представителей корпораций, образовательных учреждений, общественно-политических движений, региональных IT-кластеров и организаторов проекта. На встрече обсудили подготовку кадров и поиск решений для формирования цифровой экономики страны и диджитализации традиционных отраслей. Участники отметили важную роль «Цифрового прорыва» в этих процессах. Решения, которые создают на конкурсе, позволяют делать работу госструктур прозрачнее, быстрей и эффективнее, повышать качество жизни населения, а также способствуют переходу бизнеса к цифровой зрелости.

Полуфинальные хакатоны проходят в восьми крупнейших IT-хабах России во всех федеральных округах. Следующий состоится в Северо-Кавказском федеральном округе 23–25 октября.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО «Сбербанк», Ассоциации Больших Данных, ПАО «Ростелеком». Технологический партнёр конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнёрами конкурса выступают: NEWS.ru, Общественное телевидение России, «Российская газета», Агентство экономической информации «ПРАЙМ», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК, HR-партнёр конкурса — кадровое агентство Harwest.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин.

РАЭК

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноимённую платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», Грантовый конкурс молодёжных инициатив, конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», Российскую национальную премию «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат CASE-IN и Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior.

В рамках деятельности АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединённых ценностью ответственного служения стране и обществу.

РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.