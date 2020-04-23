Twitter заставит пользователей удалить сообщения против 5G

https://static.news.ru/photo/46eba6ec-8578-11ea-9390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Соцсеть Twitter внесла изменения в правила, согласно которым пользователи будут обязаны удалять неподтверждённые сообщения о том, что сеть 5G якобы вызывает коронавирус.

В компании пояснили, что подобные слухи могут привести к уничтожению или повреждению критически важной инфраструктуры 5G. Кроме того, они способствуют распространению паники, чреваты социальными волнениями и крупными беспорядками.

Некоторое время назад стало известно, что в Великобритании вандалы на волне слухов о связи 5G c пандемией повредили порядка двух десятков вышек. Поскольку не на всех из них было установлено новое оборудование, пострадали сети 3G и 4G, сообщает «Прайм».

Ранее NEWS.ru писал, что фейк о распространении COVID-19 через сети 5G поддержала телеведущая Виктория Боня, у которой в соцсетях миллионы подписчиков. По её мнению, болезни и смерти людей связаны с воздействием радиоволн, а паника вокруг коронавируса создана для проведения всеобщего чипирования.