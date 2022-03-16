Twitter удалил более 50 тысяч фейковых материалов о ситуации на Украине

Платформа Twitter маркировала или удалила более 50 тысяч «способных вводить в заблюдение» материалов, касающихся ситуации на Украине. Об этом заявила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуинни. Её слова приводит РИА Новости. По её словам, число фейковых материалов в Twitter в последнее время значительно увеличилось Также компании пришлось отфильтровать и удалить большое количество учётных записей, нгарушающих правила сети.

Мы также стали свидетелями существенного увеличения объема материалов, распространяемых с обманчивым, вводящим в заблуждение и неточным контекстом, в том числе старые видео конфликтов,... которые как будто происходят на Украине. В соответствии с нашей политикой по отношению к материалам, на которые оказали воздействие, и искусственным материалам, мы маркировали или убрали более 50 тысяч единиц контента, — сообщила МакСуинни.

Также он рассказала, что с нчала спецоперации России на Украине команда Twitter удалила более 75 тысяч учётных записей, нарушавших правила сети относительно спама и пользования платформой.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter прекращает распространять новости сразу 15 белорусских государственных СМИ, включая крупнейший в стране информационный ресурс БелТА. Ограничения также коснутся постов руководителей данных изданий, публикуемых в соцсети. Twitter также вводит маркировку сообщений государственных СМИ Белоруссии. К учётным записям и твитам добавятся соответствующие ярлыки.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в России 4 марта. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.