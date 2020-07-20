TikTok хочет перенести штаб-квартиру в Лондон

https://static.news.ru/photo/7eb1711e-c985-11ea-a9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, планирует перенсти свою штаб-квартиру в Лондон. В настоящее время ведутся переговоры с властями Великобритании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Руководство организации рассматривает и другие локации, однако сейчас оно сосредоточено на проблемах, возникших в Соединённых Штатах.

По информации The Sunday Times, в британской столице могут разместиться примерно три тысячи работников ByteDance. При этом источник издания заявил , что переговоры сейчас приостановлены.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Приложение входит в список самых быстро растущих на мобильном рынке. Доход TikTok в 2019 году составил $3 млрд. При этом количество активных пользователей сервиса перевалило за 800 млн человек, что сделало TikTok шестой по популярности социальной сетью в мире. Около 70% аудитории сервиса — молодые люди в возрасте от 13 до 24 лет.

В настоящее время руководство компании старается дистанцироваться от Пекина.

В начале июня 2020 года стало известно о том, что Европейский комитет по защите данных инициировал проверку TikTok на предмет незаконного сбора личных данных пользователей. Основанием для проверки стало обращение одного из депутатов Европарламента, писал NEWS.ru.

Кроме того, соцсеть запрещена для использования сотрудникам Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США, а также служащим американских вооружённых сил. Причиной этого стали опасения американских властей в шпионаже со стороны сервиса.

Ранее, как писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты рассматривают возможность запретить работу китайского приложения TikTok на территории страны.