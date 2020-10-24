Стал известен способ, как подключить к Google смартфоны Huawei и Honor

Приложение Googlefier позволяет легко установить Google-сервисы на смартфоны Huawei и Honor.
Так, после установки приложения на смартфон, ему необходимо предоставить разрешения доступа. После выполнения всех инструкций у устройства появится возможность установить Google Play Store и другие сервисы, а затем зайти в Google-аккаунт.
Примечательно, что весь процесс установки Google-сервисов занимает не более 5-7 минут. Как
Некоторое время назад власти США запретили китайской компании Huawei использовать в своих смартфонах набор сервисов Google Mobile Services, включая Google Play, Google Maps и другие популярные приложения.
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