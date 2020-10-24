Стал известен способ, как подключить к Google смартфоны Huawei и Honor

https://static.news.ru/photo/084d5f0c-15f1-11eb-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Приложение Googlefier позволяет легко установить Google-сервисы на смартфоны Huawei и Honor.

Так, после установки приложения на смартфон, ему необходимо предоставить разрешения доступа. После выполнения всех инструкций у устройства появится возможность установить Google Play Store и другие сервисы, а затем зайти в Google-аккаунт.

Примечательно, что весь процесс установки Google-сервисов занимает не более 5-7 минут. Как уточняет XDA Developers, на устройствах с EMUI 11 данный установщик не работает.

Некоторое время назад власти США запретили китайской компании Huawei использовать в своих смартфонах набор сервисов Google Mobile Services, включая Google Play, Google Maps и другие популярные приложения.

Ранее NEWS.ru писал, что корпорация Microsoft подготовила новое минорное обновление для Windows 10 October 2020 Update. После его установки меню «Пуск» в операционной системе изменяется.

Разработчики отказались от использования цветных подложек под иконками приложений. Их заменил прозрачный фон.