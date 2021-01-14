Сотовая связь в РФ может подорожать на 15% из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/65baa248-56cf-11eb-adf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские операторы сотовой связи могут поднять цены на свои услуги на 15%, поскольку из-за пандемии COVID-19 лишились части доходов и понесли незапланированные расходы.

О возможном росте тарифов говорится в отчёте агентства Content-Review, сообщают «Ведомости».

Прогнозируемое повышение тарифов на 15–16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, — считают аналитики агентства.

Они отметили, что во время пандемии сотовые компании лишились дохода от международного роуминга. Недополученная прибыль и незапланированные расходы операторов оцениваются в 30 млрд рублей.

Поскольку их возможности для «скрытого» повышения исчерпаны, цены поднимут напрямую. Однако повышение, скорее всего, затронет лишь тарифы стоимостью 500–900 рублей в месяц, для владельцев которых такое повышение окажется незначительным, считают аналитики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на мобильную связь и домашний Интернет в 2021 году могут вырасти из-за валютного скачка, считают аналитики. Как объяснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, российские абоненты потребляют всё больше трафика (на 50–60% ежегодно), в связи с чем операторы вынуждены наращивать ёмкости сетей. С учётом того, что оборудование для этого надо закупать за рубежом, оно обходится дороже из-за снижения курса рубля.