https://static.news.ru/photo/32a03ea4-28a9-11ea-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Иван Иванов/facebook.com

В Сети появились первые фотографии нового российского электромобиля «Монарх».

Снимки опубликовал на своей странице пользователь Facebook. По его словам, макет машины ещё не завершён, у него нет фар и фонарей, как и мест для их крепления.

24 декабря в Москве прошла презентация электрокара. Однако саму машину на неё не привезли — возникли проблемы с логистикой.

Начальная цена на седан «Монарх» — 1,5 млн рублей. Кроссовер будет стоить 2,5 млн рублей, а внедорожник — 4 млн рублей. Серийное производство электрокара начнётся в 2021 году, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал о том, что автоконцерн Volkswagen представил прототип передвижного робота, которого можно вызвать для зарядки электромобиля при помощи мобильного приложения.