Россиянам объяснили, как защитить пароли и аккаунты от хакеров IT-эксперт Геллер: защититься от хакеров помогут программы доступа к паролям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Защититься от взломов могут помочь программы доступа к паролям, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. При их использовании достаточно запомнить лишь один пароль, отмечает он. Подобные сервисы есть на Windows и MacOS.

Лучше всего использовать программы доступа к паролям, когда пользователю достаточно знать один пароль, чтобы получить доступ ко всем паролям. На Windows и MacOS есть подобные сервисы, — говорит эксперт.

Если же человек не пользуется такими программами, то Геллер советует придумывать сложные пароли с буквами и цифрами, включить везде, где возможно, двухфакторную аутентификацию. Это отмечает он, значительно повышает уровень безопасности.

Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентра Сергей Липов сообщил, что при утечке личной информации следует обратиться в банк, полицию и страховые организации, а также изменить пароли во всех своих аккаунтах. По его словам, мошенники могут украсть такие данные, как пароль от электронной почты, номер банковской карты, адрес и номер телефона.

Также сообщалось, что злоумышленники научились красть мобильные номера россиян для получения доступа к онлайн-банкингу. Отмечается, что мошенники стали переносить телефон с сим-карты потенциальной жертвы на собственное устройство с eSIM.