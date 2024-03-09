Россиянам описали алгоритм действий при утечке личных данных Эксперт Липов: жертвам утечки личных данных следует обратиться в банк и полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам при утечке личной информации следует обратиться в банк, полицию и страховые организации, а также изменить пароли во всех своих аккаунтах, сообщил RT директор по информационным технологиям EdgeЦентра Сергей Липов. По его словам, мошенники могут украсть такие данные, как пароль от электронной почты, номер банковской карты, адрес и номер телефона.

Обратитесь в службы, которые помогут вам в той или иной ситуации: например, в банк, чтобы заблокировать карты. <...> Обратитесь в полицию, чтобы предотвратить использование паспортных данных, например, чтобы на вас не оформили кредит. Свяжитесь по необходимости со страховыми организациями, службами сервисов и доставок, коммунальными компаниями, Пенсионным фондом и так далее, в зависимости от положения, — сказал он.

Липов также посоветовал сменить пароли в аккаунтах во всех соцсетях и сервисах, которые могут быть связаны со слитой информацией. По его словам, в случае возникновения такой ситуации необходимо предупредить всех близких о том, что ваши данные украли. Кроме того, он напомнил о необходимости сообщить о случившемся в специальные службы, которые занимаются защитой персональных данных.

В России это Роскомнадзор. Сообщите о случившемся и предоставьте всю доступную информацию — вам помогут определить дальнейшие шаги и возможные меры защиты. И, конечно, помните, что ситуацию легче предотвратить, чем исправить, — отметил эксперт.

IT-эксперт, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко ранее сообщил, что одной из основных причин роста утечек персональных данных россиян является цифровая неграмотность граждан. По его словам, 95% пользователей используют примитивные пароли.