Эксперт анонсировал проблемы с интернетом в России через несколько месяцев

У россиян могут возникнуть проблемы с интернетом в течение нескольких месяцев, заявил NEWS.ru гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. По его словам, всё интернет-оборудование в РФ поступало из-за границы, и в стране сейчас полностью отсутствует импортозамещение в этой области. При этом, комментируя рекомендацию Минцифры РФ операторам исключить неограниченное потребление трафика, в том числе, ввести ограничения на безлимитные тарифы, эксперт отметил, что в среднем абоненту мобильной связи в России необходимо около 20 гигабайт интернет-трафика в месяц.

Про городские стационарные телефоны вспоминать не надо в любом случае. Если проблемы и возникнут, то с интернетом, как с основной услугой из-за отсутствия полного импортозамещения — когда оборудование начнёт выходить из строя, то заменить его будет нечем — оно у нас всё импортное. Среднестатистическому человеку достаточно 20 гигов в месяц, а то и меньше, если не качать торренты. Если трудности и возникнут, то через несколько месяцев, и тогда уже потребуются решения, — добавил Кусков.

Накануне в Минцифры сообщили, что направили рекомендацию операторам мобильной связи исключить неограниченное потребление трафика, в том числе, ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. В Минцифры уверены, что это решение позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

Ранее комиссия РСПП по связи и IT предположила, что «в текущих экономических условиях» пользователи мобильной связи могут столкнуться с перебоями начиная с лета этого года. Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли.