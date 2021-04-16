Россиян хотят регистрировать на госуслугах с рождения

https://static.news.ru/photo/1fa5f508-9eac-11eb-9dde-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учётная запись пользователей на портале госуслуг будет создаваться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы, например, при рождении ребёнка или при получении паспорта. Такое предложение содержится в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), который разработали специалисты рабочей группы «Национальная инновационная система» под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сейчас для создания профиля на портале госуслуг гражданину РФ нужно сообщить ФИО, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, СНИЛС, а потом явиться в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение. Только после этого запись будет подтверждена. В данный момент на портале госуслуг её имеют 77 млн россиян.

Одна из целей ЦПГ — увеличить долю зарегистрированных на «Госуслугах» россиян к 2024 году до 85%, — сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект.

Авторы инициативы предложили создавать аккаунт автоматически при личном обращении человека или его опекуна за документом. Проверка удостоверения личности станет в этом случае идентификацией для портала. А в будущем для входа в учётную запись не потребуется даже пароль: пользователя будут опознавать по голосу или лицу, но для этого нужно будет сдать биометрические данные.

Как писал NEWS.ru, в течение 2021 года на официальном портале государственных услуг появятся ещё шесть новых суперсервисов. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, они будут носить названия: «Трудовая миграция онлайн», «Утрата близкого человека», «Правосудие онлайн», «Моё здоровье онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн» и «Рождение ребёнка».

В прошлом году на портале госуслуг уже запустили семь суперсервисов. В их числе было, к примеру, «Поступление в вуз онлайн». С помощью данного сервиса граждане получили возможность отправлять электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отслеживать место в конкурсных списках, направлять согласие на зачисление и не только.