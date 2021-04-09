На сайте госуслуг появятся ещё шесть новых суперсервисов

https://static.news.ru/photo/9ad851e8-9b51-11eb-b203-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В течение 2021 года на официальном портале государственных услуг появятся ещё шесть новых суперсервисов. Граждане, используя предоставленные возможности, смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД, проконсультироваться по вопросам оформления документов для новорождённых, смерти близкого, а также получить помощь по трудовой миграции, правосудию и здоровью. Данными сведениями в разговоре с журналистами поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам чиновника, запуск шести новых суперсервисов запланирован на текущий год. Они будут носить следующие названия: «Трудовая миграция онлайн», «Утрата близкого человека», «Правосудие онлайн», «Моё здоровье онлайн», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн» и «Рождение ребёнка», передаёт ТАСС.

В прошлом году на портале госуслуг уже запустили семь суперсервисов. В их числе было, к примеру, «Поступление в вуз онлайн». С помощью данного сервиса граждане получили возможность отправлять электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отслеживать место в конкурсных списках, направлять согласие на зачисление и не только.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперимент по авторизации пользователей интернет-платформ через портал «Госуслуги» начался в России. Он должен продлиться до 1 июля 2022 года.

Россияне с аккаунтом на «Госуслугах» смогут совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации на других площадках.