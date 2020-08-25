Российскую радиостанцию пятого поколения впервые показали публике

https://static.news.ru/photo/b2e1b1e0-e78c-11ea-bb62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») презентовал публике на форуме «Армия-2020» радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ.

В заявлении, переданном РИА Новости пресс-службой холдинга, гендиректор «Созвездия» Михаил Артёмов отметил , что разработок подобного класса в отечественной промышленности не проводилось более 30 лет. Новая радиостанция, в отличие от предшествующих моделей, позволяет организовать работу практически во всех классических видах модуляции. Техника основана на открытой архитектуре, что облегчает плановую модернизацию программного обеспечения и автоматизированных рабочих мест операторов. Артёмов подчеркнул, что новая радиостанция может использоваться в качестве унифицированного средства для организации межведомственной связи как в стационарных, так и в полевых условиях.

Уникальность разработки также заключается в успешной имплементации современных SDR-технологий (Software Defined Radio). Программно-определяемая платформа позволяет регулярно обновлять ПО с добавлением нового функционала в течение всего жизненного цикла техники.

Мобильный радиоцентр дальней связи, в который входит станция Р-1760-1АЕ, обеспечивает передачу данных, телефонной и телеграфной информации в условиях непреднамеренных и преднамеренных помех на расстоянии до 4000 км (полевой радиоцентр) и до 8000 км (стационарный радиоцентр).

Как ранее сообщал NEWS.ru, входящий в Ростех холдинг «Вертолёты России» на полях форума «Армия-2020» подписал контакт с МЧС РФ на поставку первого тяжёлого вертолёта Ми-26Т2.