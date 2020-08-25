Российскую радиостанцию пятого поколения впервые показали публике

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в структуру госкорпорации «Ростех») презентовал публике на форуме «Армия-2020» радиостанцию пятого поколения Р-176-1АЕ.
В заявлении, переданном РИА Новости пресс-службой холдинга, гендиректор «Созвездия» Михаил Артёмов
Уникальность разработки также заключается в успешной имплементации современных SDR-технологий (Software Defined Radio). Программно-определяемая платформа позволяет регулярно обновлять ПО с добавлением нового функционала в течение всего жизненного цикла техники.
Мобильный радиоцентр дальней связи, в который входит станция Р-1760-1АЕ, обеспечивает передачу данных, телефонной и телеграфной информации в условиях непреднамеренных и преднамеренных помех на расстоянии до 4000 км (полевой радиоцентр) и до 8000 км (стационарный радиоцентр).
Как ранее сообщал NEWS.ru, входящий в Ростех холдинг «Вертолёты России» на полях форума «Армия-2020» подписал контакт с МЧС РФ на поставку первого тяжёлого вертолёта Ми-26Т2.
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