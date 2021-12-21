Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»

В России наблюдаются сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Проблемы возникли более чем у 10 тысяч пользователей, сообщает портал Downdetector.

Около 60% пользователей сообщили о сбоях в работе веб-сайта, ещё у 22% появились трудности с работой приложения, а 18% пожаловались на проблемы с подключением сервера.

Чаще всего жаловались на сбои пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» разработала собственную технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, убирает шумы на изображении и восстанавливает детали. Благодаря нейросетевой технологии пользователи смогут автоматически улучшать качество видеороликов во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».