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Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»

Downdetector: более 10 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»
00:47, 22 декабря 2021
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России наблюдаются сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Проблемы возникли более чем у 10 тысяч пользователей, сообщает портал Downdetector.

Около 60% пользователей сообщили о сбоях в работе веб-сайта, ещё у 22% появились трудности с работой приложения, а 18% пожаловались на проблемы с подключением сервера.

Чаще всего жаловались на сбои пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» разработала собственную технологию NeuroHD, которая в два раза повышает разрешение видео, убирает шумы на изображении и восстанавливает детали. Благодаря нейросетевой технологии пользователи смогут автоматически улучшать качество видеороликов во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

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